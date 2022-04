Il Covid ferma ancora il Licata: rinviato anche il derby siciliano contro l'Acireale

Il Covid ferma ancora il Licata, che dopo il rinvio della partita contro il Cittanova, è costretto, come d'altronde era preventivabile a doversi fermare per un altro match. Il derby siciliano contro l'Acireale, originariamente in programma domenica pomeriggio al Tupparello è stato slittato esattamente come è successo alla partita di mercoledì, che sarà recuperata il 20 aprile.

A rendere noto il nuovo rinvio è stato il club licatese con un comunicato: "La società gialloblu comunica che è stato ufficializzato dalla Lnd - si legge - il rinvio della gara di domenica tra Acireale e Licata a seguito della nostra richiesta motivata dalla presenza di diverse positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Si comunica, altresì, che la gara non è stata contestualmente calendarizzata e sarà riprogrammata con successivo provvedimento da parte della Lega".

La squadra di Pippo Romano, pienamente assestata nella zona tranquillità del girone I della Serie A, sarà chiamata ad un tour de force nel mese di aprile con ben sei incontri (tra cui i due recuperi contro Giarre e Cittanova) in attesa di capire quando sarà disputata la sfida contro l'Acireale.