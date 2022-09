Coppa Italia Eccellenza, i risultati del ritorno del primo turno: avanti Akragas e Sciacca

Si son da poco concuse le sfide di Coppa Italia Eccellenza che vedevano impegnate le tre squadre agrigentine del girone A. Il bilancio finale, tenendo conto che due di queste si incrociavano tra loro, è il migliore possibile: due infatti sono i club che vanno avanti nel loro percorso.

Il primo è l'Akragas, che aver ipotecato la qualificazione in pompa magna all'andata, strappa il pass agli ottavi con un roboante 5-2 sulla Pro Favara al Bruccoleri: i gialloblù escono dunque dalla competizione e si confermano in difficoltà in questo inizio di stagione diverso dalle aspettative. Decisamente più sofferto invece il passaggio del turno dello Sciacca: alla squadra di Totò Brucculeri sono infatti serviti i tiri di rigore per avere ragione del Castellammare. Qui sotto la panoramica completa.

Qui sotto la panoramica completa: tra parentesi il punteggio complessivo delle gare di andata e ritorno.

Castellammare-Sciacca 3-4 d.c.r. (0-0)

Casteldaccia-Parmonval 1-2 (2-4)

Cus Palermo-Resuttana San Lorenzo 1-4 (1-7) (giocata ieri)

Enna-Leonfortese rinviata al 22 settembre (1-1)

Pro Favara-Akragas 2-5 ( 2-8)

Oratorio San Ciro e Giorgio- Don Carlo Misilmeri 0-3 (1-6)

Mazara-Mazarese 0-1: (1-2)

Nissa-Gela Fc 2-1:( 4-3)