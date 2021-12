Coppa Italia Eccellenza, i risultati dell'andata dei quarti di finale

Si è da poco conclusa l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, competizione che vede in lizza per il titolo Akragas e Pro Favara. Per le compagini agrigentine il bilancio complessivo è più agro che dolce nella prospettiva del passaggio del turno, con un pareggio ed una sconfitta.

Buono è nel complesso il pareggio per 1-1 che l'Akragas riesce a strappare a Marineo contro l'ostica compagine dell'Oratorio San Ciro e Giorgio. Il gol di Gambino nella ripresa consente ai biancazzurri di rispondere al vantaggio biancorosso di Sanyong e di portarsi leggermente avanti nella corsa alla semifinale, considerando che nelle competizioni italiane vige ancora la regola del gol in trasferta.

Decisamente più amaro il pomeriggio della Pro Favara, che al Bruccoleri è costretta a cedere il passo al Mazara. La squadra di Tudisco, piena di juniores in campo, tiene testa ai rivali fino al 91' quando Melia segna il gol vittoria dando agli ospiti un margine in vista della gara di ritorno prevista tra quindici giorni. Qui sotto la panoramica completa dei risultati di tutte le partite.



Oratorio San Ciro e Giorgio-Akragas 1-1

Pro Favara-Mazara 0-1

Città di Siracusa-Ragusa 1-1

Città di Taormina-Acicatena 1-0