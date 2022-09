Coppa Italia Serie D, il Canicattì eliminato dal Ragusa dopo una serie infinita di calci di rigore

L'avventura del Canicattì in Coppa Italia di Serie D si conclude subito, al turno preliminare contro il Ragusa. Dopo 90 minuti intensi al Comunale Selvaggio, terminati sull'1-1 (reti di Cess e Manfrè), ai calci di rigore una serie infinita di tiri dagli undici metri. Finisce 10-9 per i padroni di casa, 22 i rigori totali calciati prima di conoscere la squadra che accede al turno successivo.

Bonfatto inizia il match con il 4-3-3, schierando Amata in porta. In difesa Di Mercurio, Pettinato, Raimondi e Tedesco; a centrocampo Sidibe, Privitera e Scopelliti; in avanti spazio a Iezzi, Manfrè e Fuschi.

La prima occasione del match è di marca biancorossa: su corner di Privitera, Di Mercurio ci prova a volo, con la sfera che viene deviata di poco.

Al 18’ altro tentativo del Canicattì, con Privitera che apre in profondità per Iezzi, che calcia dalla distanza. Poco prima della mezz’ora ghiotta chance per gli ospiti ancora con Iezzi, ma Busà è strepitoso nel negare la gioia del gol al calciatore biancorosso.

Nel momento migliore del Canicattì, alla prima vera occasione, il Ragusa trova il gol del vantaggio: al 38’ il centrocampista ivoriano Serge Cess si invola sulla destra, si accentra e riesce a battere Amata.

Un minuto dopo la possibilità immediata di raddoppio per i padroni di casa, con due salvataggi sulla linea che non cambiano il parziale.

Poco prima della fine del primo tempo il Canicattì riesce a trovare il pareggio: è il bomber Vincenzo Manfrè a siglare il gol dell’1-1, ben servito da Sidibe, abile a recuperare un bel pallone e a fornire al compagno un prezioso assist.

Nella ripresa girandola di cambi, da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia.

Dopo sei minuti di recupero, si va ai calci di rigore. Dal dischetto, alla fine della serie, vanno anche i due portieri: Amata sbaglia, Busà segna e regala ai suoi il passaggio del turno.