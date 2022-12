Coppa Italia Eccellenza, domani il ritorno della semifinale Akragas-Misilmeri: in corso la promozione per i tifosi biancazzurri

Da questa mattina è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla semifinale di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza, Akragas-Misilmeri, in programma domani alle ore 14:30, allo stadio Esseneto di Agrigento.

La società ricorda che sarà valida la promozione speciale per i tifosi akragantini che hanno già acquistato il biglietto per la gara di campionato di domenica scorsa, sempre contro il Misilmeri. Infatti, basterà esibire in prevendita, presso la segreteria dello stadio Esseneto, oppure domani al botteghino che apre alle ore 12, il tagliando della gara di domenica per usufruire di un importante sconto per la gara di Coppa Italia.

Nello specifico, chi è in possesso del biglietto del match di campionato, avrà la seguente scontistica:

Curva Sud 3 euro

Tribuna coperta 6 euro

Tribuna Vip 10 euro

Donne 3 euro

Gli stessi prezzi saranno applicati anche ai possessori dell'abbonamento delle gare di campionato.

I prezzi, invece, per chi non dispone del biglietto di domenica sono gli stessi del campionato:

Curva 7 euro

Tribuna coperta 12 euro

Tribuna Vip 20 euro

Donne 5 euro

Settore ospiti 10 euro