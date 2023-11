Coppa Italia di serie D, Akragas eliminata: il Trapani vince 3-0 all'Esseneto

Il percorso dell'Akragas in Coppa Italia si ferma ai sedicesimi di finale: il cammino biancazzurro nella competizione viene interrotto dal Trapani, vittorioso 3-0 all'Esseneto. In gol Sbrissa, autore di una doppietta, e Samake. La formazione granata è stata abile nello sfruttare al meglio le occasioni create in entrambi i tempi

Coppa inizia la gara con un 3-5-2: Sorrentino in porta; Rechichi, Cipolla e Pantano in difesa; Scandurra, Di Mauro, Perez, Di Stefano e Mannina a centrocampo; Marrale e Leuca in attacco.

Torrisi risponde facendo cominciare il match ai suoi con un modulo speculare: Tartaro tra i pali; Bolcano, Sabatino e Sparandeo in difesa; Pipitone, Palermo, Sbrissa, Cangemi e Morleo a centrocampo; Gagliardi e Samake a comporre la coppia d'attacco.

Sfida subito in salita per i padroni di casa, visto che al 9' i granata sono già avanti: è Sbrissa, con un tiro dalla distanza, a portare in vantaggio il Trapani. Dopo la rete l'Akragas prova a ricompattarsi e a reagire, gli ospiti gestiscono gli attacchi avversari. Al quarto d'ora Tartaro è bravissimo su Cipolla, poi sul tap in successivo Leuca è impreciso.

Il primo tempo va in archivio sul parziale di 1-0 in favore dei ragazzi di Torrisi.

L'avvio della ripresa è caratterizzato da un'altra accelerazione improvvisa del Trapani, che trova il gol del 2-0 con Samake: cross di Morleo e anticipo secco del centravanti che batte ancora Sorrentino. Bella la rete dell'attaccante, da vera punta. Coppa inserisce Litteri e Grillo, per cercare di trovare maggiore concretezza sotto porta. Al 58' scontro tra il centravanti del Gigante e Bolcano: l’ex Catania esce in barella e lascia il posto a Trombino. Cambi anche per il Trapani, con gli ingressi di Calafiore e Mascari.

Il doppio vantaggio consegna ancora più sicurezza ai granata, che rischiano poco e fanno scorrere il cronometro. Al 94', negli istanti finali dei minuti di recupero, spazio per la doppietta di Sbrissa che chiude il match sul definitivo 3-0.