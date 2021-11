Verso Cittanova-Licata, Romano: "Loro viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, servirà la testa giusta"

Dopo l’eliminazione di Coppa Italia contro il Trapani il Licata torna in campo ancora una volta fuori casa per affrontare il Cittanova, sesta forza del Girone I di Serie D e miglior attacco del torneo, con l’obiettivo di proseguire la propria marcia verso un campionato tranquillo. Per la trasferta calabrese i gialloblù recuperano bomber Samake, al rientro dopo la squalifica, ma perdono l’esterno Cappello, infortunato.

In un’intervista rilasciata a Licata4youwebchannel il tecnico del Licata Pippo Romano è tornato sulla sfida del Provinciale: “I ragazzi hanno fatto una buona partita - ha affermato - considerando che sono scesi in campo tutti quelli che hanno giocato meno, si sono impegnati e hanno dato il massimo: peccato non essere andati avanti ma resta la buona prestazione come anche i margini di miglioramento”.

L’allenatore gialloblù ha espresso poi le sue sensazioni in vista della partita facendo il punto sugli indisponibili: “Sappiamo di incontrare una buona squadra - ha detto che sta facendo bene e vive sulle ali dell’entusiasmo: oggi abbiamo visto come preparano le loro azioni. Sappiamo il loro valore e dobbiamo arrivarci con la testa giusta perché è una partita importante. A parte Cappello e Greco, che non ha recuperato, siamo tutti disponibili. Vedremo - ha concluso - qual è la soluzione migliore per affrontare questa difficile trasferta”