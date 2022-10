Licata, Romano alla vigilia del match contro Cittanova: "Andremo lì con la massima convinzione, stiamo bene mentalmente"

Il Licata domani sarà impegnato in trasferta sul difficile campo del Cittanova Calcio. Calcio d’inizio alle 15,00 match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie D, girone I. La squadra gialloblù è in un buon momento di forma, dopo le difficoltà di inizio stagione: la formazione di Romano arriva a questa sfida forte di quattro risultati utili consecutivi, frutto di due pareggi e due vittorie. A presentare la sfida nella cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria, le dichiarazioni di Pippo Romano.

"La partita di domani rappresenta un match insidioso - ha commentato Romano alla vigilia - Loro non stanno ottenendo quello che hanno prodotto ma hanno disputato buone prestazioni. Sarà un incontro complicato, loro probabilmente si aspettavano in questo momento una classifica diversa".

Il Licata dovrà cercare di trarre vantaggio dal buon momento che vive, spostando l'inerzia del match dalla propria parte: "Dobbiamo sfruttare il nostro buon momento - ha affermato il tecnico del Licata - Ci siamo allenati molto bene, siamo in una buona condizione. Andremo lì con la massima convinzione possibile, cercando di ottenere un risultato importante. Siamo abbastanza fiduciosi, vedo bene i ragazzi anche dal punto di vista mentale".

La formazione calabrese ha ottenuto finora 4 punti in classifica, frutto solamente di 4 pareggi. Tre le sconfitte e nessuna vittoria ottenuta in questo avvio di stagione. I giallorossi proveranno a sbloccarsi in casa, il Licata potrebbe approfittare della crisi di risultati degli avversari. Il Cittanova, peraltro, è in silenzio stampa dallo scorso 17 ottobre: la decisione assunta dall'ufficio comunicazione testimonia la difficoltà del momento.