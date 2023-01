Licata, al Massimino netta sconfitta contro la capolista: il Catania cala il poker, 4-1 il finale

Che la sfida fosse piuttosto difficile lo si sapeva, del resto anche alla vigilia Pippo Romano aveva dichiarato che il Licata avrebbe giocato senza nulla da perdere. E così effettivamente è stato. Ma i gialloblu non hanno potuto nulla di fronte allo strapotere della capolista, che si impone al Massimino per 4-1.

Dopo cinque minuti partita già in discesa per i padroni di casa, grazie al ritorno al gol di Sarao che sfrutta di testa l'angolo battuto da Ciccio Lodi. Passano solamente tre minuti e la scena si ripete in maniera pressoché identica: questa volta è Vitale a trovare la propria quinta rete in stagione, replicando il gol siglato domenica scorsa. Il Licata, stordito, prova a recuperare brillantezza nel giro palla. Al 34’ la formazione di Pippo Romano riapre il match, grazie a Saito, che segna il gol del 2-1 a seguito di un’azione sviluppatasi sull’out di sinistra. L’inizio della ripresa è ancora di marca etnea, con De Luca che lavora un buon pallone sulla fascia: il cross non viene per poco trasformato in gol di testa da Sarao. Al 75’ Vitolo becca il secondo giallo e abbandona anzitempo il campo: gialloblu in inferiorità numerica. I rossazzurri trovano, allora, più campo e riescono ad attaccare la profondità con maggiore facilità: al 78’ il gol che mette in sicurezza la gara, grazie a Palermo. Il calciatore si inserisce bene e lascia partire un destro secco che termina sotto l’incrocio dei pali. Nel finale il Licata resta addirittura in nove uomini: Frisenna commette fallo e determina il calcio di rigore in favore degli etnei, ricevendo il secondo giallo di giornata. Il centrocampista va negli spogliatoi e Giovinco trasforma dagli undici metri, calando il poker per i padroni di casa.