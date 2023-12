Castrovillari-Licata, trasferta vietata ai tifosi gialloblù

Su disposizione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con determinazione n. 60/2023 e per successione valutazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, è stato ordinato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento per la gara tra Castrovillari e Licata.

La partita, in programma domenica 17 dicembre, si giocherà dunque senza tifosi ospiti sugli spalti. Lo ha comunicato il club gialloblù con una nota sul portale ufficiale.