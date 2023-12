Licata, al Mimmo Rende regna l'equilibrio: pari senza gol nella trasferta col Castrovillari

Il Licata di Pippo Romano torna dalla trasferta calabrese di Castrovillari con un solo punto in tasca: al Mimmo Rende, contro i padroni di casa ultimi in classifica insieme alla Gioiese, i gialloblù pareggiano 0-0. Termina, dunque, a reti bianche il match della diciottesima giornata. Una prestazione che consente al Licata di portarsi a quota 26 punti in classifica.

Pippo Romano schiera i suoi con il consueto 3-5-2: Valenti confermatissimo in porta; difesa composta da Calaiò, Orlando e Cappello; Giannone, Garau, Murgia, Rotulo e Lanza a comporre la linea di centrocampo; coppia d’attacco formata da Saito e Haberkon.

Il primo tempo è molto equilibrato, il Licata tiene bene il campo ma non riesce a scardinare la linea difensiva dei padroni di casa. Nella ripresa i gialloblù provano ad orchestrare una manovra offensiva più ariosa ma la compattezza del Castrovillari impedisce agli uomini di Romano di porre fine all'equilibrio. Al minuto 57 rete annullata a Cappello, il risultato resta così sullo 0-0.

A cinque minuti dalla fine il Licata rimane in dieci uomini: espulso Calaiò, gialloblù in inferiorità numerica. Nei cinque minuti di recupero assegnati dal direttore di gara non accade nulla di eclatante: al Mimmo Rende vince l'equilibrio.