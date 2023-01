Canicattì, secondo successo consecutivo: vittoria esterna per 1-0 nel recupero della gara contro il Castrovillari

Tre punti importantissimi per il Canicattì, nel recupero della gara della diciassettesima giornata di campionato contro il Castrovillari. Una rete del solito Chris Gueye consegna un successo preziosissimo alla formazione di Pidatella: la continuità invocata dal tecnico alla vigilia si è effettivamente concretizzata al Rende.

Classico 4-3-3 per i biancorossi, con Scuffia che rientra tra i pali dopo la squalifica; ; Di Mercurio, Raimondi, Conti e Scuderi in difesa; Sidibe, Scalisi e Sinatra in mezzo al campo; Scopelliti, Chris Gueye e David Gueye in attacco.

La prima frazione di gioco è sostanzialmente equilibrata, i padroni di casa provano a creare pericoli alla difesa biancorossa che però non deve sventare particolari attacchi. Il Canicattì prova a fraseggiare con qualità, cercando di allargare le maglie avversarie con un costante gioco sulle fasce. La parità si sblocca poco prima della fine del primo tempo: al 44’ è Chris Gueye a segnare il gol del vantaggio biancorosso.

Nella ripresa gli uomini di Pugliese provano a reagire, con alcuni tentativi da parte di Tancredi e Dimattia. La retroguardia di Pidatella è precisa e puntuale nelle chiusure. Il Canicattì gestisce possesso e cronometro e al triplice fischio porta a casa tre punti d’oro.

I biancorossi salgono così a quota 26 punti in classifica, prestazione che conferma quanto visto di buono nel derby contro la Sancataldese. Domenica la sfida, in trasferta, contro il Real Aversa.