Casteltermini verso il derby contro Sciacca, Gentile: "Vogliamo vincere, non abbiamo più margini di errore"

Ancora a secco di punti nel girone di ritorno, il Casteltermini sarà chiamato domenica nel derby casalingo contro lo Sciacca a trovare un risultato fondamentale per muovere la classifica, che vede i granata al terzultimo posto (a pari merito con il Monreale ma con lo scontro diretto a favore sul club palermitano) del campionato di Eccellenza/A.

Il fantasista del Casteltermini Ernesto Gentile ha espresso le sue considerazioni sui canali ufficiali del club in merito alla sfida in programma domenica alle 15 al Franco Lombardo: "Stiamo preparando la partita con un solo obiettivo - ha affermato - quello di portare a casa i tre punti: non abbiamo più margini di errore, manca poco alla fine. Ci alleniamo tutti i giorni per vincere: la cosa è tassativa non c’è altro da fare. Lo Sciacca ha fatto il suo campionato, noi ci siamo rinforzati nel mercato invernale: tocca solo lavorare, scendere in campo concentrati e mirare alla vittoria, c’è poco altro".