Casteltermini lancia la volata salvezza, Messinese: "Sempre vigili sul mercato, non stiamo mollando un centimetro"

Dopo un girone d'andata chiuso al quart'ultimo posto a quota 12 punti, il Casteltermini si appresta ad affrontare la seconda parte del girone A di Eccellenza con l'obiettivo di raggiungere la salvezza. Il direttore sportivo della squadra Antonio Messinese parla dello stato d'animo della squadra, adesso guidata da Mariano Cordaro nel doppio ruolo di allenatore-giocatore, in vista della ripartenza in programma domenica.

Il dirigente granata ha voluto sottolineare come ci sia voglia ed entusiasmo: "Non abbiamo mollato nulla - afferma ad AgrigentoNotizie - nonostante questo momento difficile e triste a causa della pandemia. Con il professor Gaetano Buono il nostro preparatore atletico, assieme ad Angelo Vaccaro preparatore dei portieri e a mister Mariano Cordaro stiamo lavorando bene e c’è sintonia nell’ambiente".

Messinese ha parlato poi delle prospettive della squadra in vista del girone di ritorno : "I ragazzi stanno lavorando a tremila: per noi la sfida contro il Castellammare è fondamentale e domenica vogliamo fare risultato. Adesso inizia il girone di ritorno: per noi ogni partita sarà una finale. Nel frattempo, siamo sempre a lavoro sul mercato, non ci fermiamo perché vogliamo la salvezza con tutte le nostre forze".