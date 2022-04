La tripletta di Gambino fa volare la Pro Favara ai playoff: Casteltermini battuto 4-1

E' un giorno di festa per la Pro Favara che all'ultima giornata del girone A di Eccellenza stacca il pass per i playoff chiudendo la stagione regolare al quarto posto dopo la vittoria nel derby contro un Casteltermini già retrocesso e arrivato all'ultimo impegno con le forze veramente ridotte all'osso. I gialloblù hanno vinto agevolmente per 4-1 trascinati da Peppe Gambino, autore di una tripletta. La squadra di mister Tudisco si giocherà dunque l'accesso alla finale dei playoff di girone nello scontro contro la Don Carlo Misilmeri in programma prossima settimana.

Nel giro di 24' di gioco la partita ha preso in modo inequivocabile la sua direzione: Gambino apre le danze al 14' con un colpo di testa su cross di Marchica per poi raddoppiare due minuti dopo a chiusura di una triangolazione offensiva; King serve poi il tris con una bella conclusione dal limite. Nemmeno il tempo di un giro di lancette e Gambino chiude il tris personale battendo il portiere con un tocco sotto. A quel punto la partita è in ghiaccio e i playoff sono realtà. Nella ripresa il Casteltermini trova il gol della bandiera su rigore con Agnello.

La Pro Favara riesce dunque a raggiungere a sette anni dall'ultima volta quello che era diventato il suo obiettivo stagionale: per i gialloblù a questo punto sognare non è più proibito.