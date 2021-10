Il Casteltermini acciuffa nel finale la Parmonval, Antinoro: "Felice per il gol, peccato non aver vinto"

Dopo il successo contro la Mazarese il Casteltermini pareggia lo scontro diretto contro la Parmonval al termine di una partita combattuta e rocambolesca che ha visto i granata portarsi in vantaggio ed essere recuperati nel primo tempo, per poi raggiungere nella ripresa il pari con la zuccata vincente di Carmelo Antinoro, che ha fissato il risultato sul 2-2. Il Casteltermini in virtù di questo risultato sale a quota 5 punti sempre a ridosso della zona tranquillità, ad un punto dalla stessa Parmonval e dello Sciacca.

I. difensore granata, originario proprio di Casteltermini ha espresso le sue considerazioni in merito alla partita e le sue sensazioni dopo un gol importante: "Fare un gol con la maglia del proprio paese in quanto Castelterminese sicuramente - afferma ad AgrigentoNotizie - rappresenta un piacere non indifferente, tra l'altro domenica scorsa con la Mazarese ci ero andato vicino ma l una grande parata del portiere ha negato la rete. Durante questa settimana il mister ha preparato nel miglior modo la partita e la squadra era ben motivata visto la vittoria di domenica scorsa.Oggi la squadra voleva a tutti i costi ripetere la vittoria come con la Mazarese - conclude - ma non siamo riusciti a chiuderla a nostro favore. Adesso pensiamo alla partita di domenica prossima con l'Akragas".

Anche il ds Antonio Messinese ha commentato il match: "Il risultato è nel complesso giusto -afferma ad AgrigentoNotizie -il primo tempo l'ha giocato la Parmonval, il secondo il Casteltermini. Nella prima frazione dopo aver segnato con una bella azione chiusa dall'inserimento di Cantavenera abbiamo sbloccato la gara: la Parmonval che era messa bene in campo ha prima pareggiato e poi al 45' ha avuto l'occasione del rigore chiudendo in vantaggio. Nella ripresa dopo l'ora di gioco siamo stati bravi noi ad attaccare, avevamo più cattiveria e Antinoro verso la fine ha ribadito la palla in gol dopo la traversa di Sylla. Abbiamo avuto due palle gol con il portiere della Parmonval che si è superato - concldue - ma il 2-2 resta comunque un risultato giusto".