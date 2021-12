Castetermini, vittoria pesante per la salvezza contro Monreale, Sclafani: "Successo che vale sei punti"

Dopo il passo falso di Mazara il Casteltermini torna al successo confermando di essere una squadra che dà il meglio di sé negli scontri diretti. Dopo la vittoria sul Marsala i granata sono infatti riusciti a vincere contro il Monreale per 2-1 in rimonta. Gli ospiti erano passati infatti in vantaggio al 31' con Sidoti, rimanendo in dieci a inizio ripresa per l'espulsione di Ruggeri. Da lì è partita la risalita degli uomini di Sclafani, che hanno prima pareggiato al 70' con Cornazzani per poi ribaltarla definitivamente sul gong grazie a Bucceri, ancora una volta decisivo. In virtù di questo risultato il Casteltermini sale a quota 11 punti nel girone A di Eccellenza, lasciandosi alle spalle lo stesso Monreale e la Parmonval, che però devono recuperare i rispettivi match contro l'Enna.

A fine partita il tecnico granata ha espresso le sue considerazioni sul match, elogiando la squadra per questo successo capitale: "Una vittoria importantissima che vale sei punti - afferma Sclafani ad AgrigentoNotizie - contro una diretta concorrente venuta qui per giocarsi la gara. Abbiamo preso gol nel momento più importante, dove la squadra stava iniziando a giocare, aveva avuto due-tre opportunità importanti, restando corta e muovendo palla velocemente. Loro hanno segnato su una palla inattiva e da lì abbiamo sofferto fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa loro sono rimasti in dieci: noi abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo dell’atteggiamento, dell’attenzione, della voglia di riprenderla e portarla a casa. I ragazzi vanno elogiati per questo. C’è ancora tanto da lavorare, la società sa dove intervenire e portare gente che possa darci una mano per provare a raggiungere la salvezza sperata".