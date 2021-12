Casteltermini, doppio acquisto in attacco: ingaggiati Cornazzani e Sow

Arrivano i primi rinforzi per il Casteltermini in questa sessione di mercato. Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Mazara la squadra granata ha comunicato l'acquisizione di due giocatori che vanno a rinforzare l'attacco: si tratta del centravanti Franco Cornazzani e dell'attaccante esterno Mohammaddou Sow.

Cornazzani italo-argentino classe 1998, attaccante soprannominato "El Tanque" per la sua struttura fisica conosce bene la Sicilia per aver già indossato le maglie di Alcamo, Castelbuono, Sporting Vallone, Santa Croce Camerina e Jonica FC in Eccellenza. Ha anche indossato la maglia del Tortolì in Sardegna e del Cervinara in Puglia.

Sow Mohammadou, classe 2000, attaccante esterno che può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Giocatore molto forte, dall'ottimo fisico, vanta un bagaglio tecnico abbastanza ampio e una discreta velocità. In carrieraa vestito le maglie di Nissa, Marsala, Salemi e Gela FC in Sicilia, del Bojano in Molise e dell'Assisi in Umbria.

Nel comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook la società granata ha reso noto che in settimana arriveranno altri due nuovi giocatori sottolineando come non ci sia nessuna intenzione di fare passi indietro : "Ribadiamo la ferma intenzione di volerci salvare in Eccellenza -si legge - e smentiamo categoricamente tutte le voci di presunti smantellamenti della squadra. Casteltermini non molla, ma riparte più forte di prima"