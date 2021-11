Il Casteltermini torna alla vittoria contro Marsala, Sclafani: "Complimenti ai ragazzi, non è stato facile"

Una vittoria pesante per il morale come per la classifica. Dopo cinque sconfitte consecutive il Casteltermini torna alla vittoria e lo fa in maniera perentoria nello scontro diretto per la salvezza al Lombardo contro il Dolce Onorio Marsala. I granata si sono infatti imposti con un netto 3-0, frutto della rete di Agnello nel primo tempo e dei gol di Sylla e Bucceri nella ripresa. Arriva dunque la prima affermazione del nuovo corso granata di Accursio Sclafani: il Casteltermini sale così a 8 punti, lasciandosi alle spalle il Cus e agganciando il Monreale in zona play-out.

L'allenatore del Casteltermini ha espresso a fine partita la sua soddisfazione per questo risultato, ringraziando la squadra: "È stata una gara difficile -afferma il tecnico ad AgrigentoNotizie - il risultato può far sembrare il contrario ma non è stato così. Sapevamo dell’importanza della gara come anche del valore degli avversari, perché noi d’altronde non siamo nelle condizioni di sottovalutare nessuno. Abbiamo fatto due settimane con il nostro staff e abbiamo lavorato con tantissimi giovani, visto che abbiamo tanti ragazzi locali: sapevamo che per noi era vitale portare a casa i tre punti perché ci consente di guardare meglio alla finestra di mercato e avere maggiore fascino per i possibili innesti che arriveranno. Siamo stati bravi e voglio ringraziare i ragazzi che da due settimane ci stanno seguendo, anche perché io sono molto pressante. Oggi hanno messo attenzione, grinta e tanta voglia di vincere, hanno fatto una grande partita. Per me è una grande gioia perché abbiamo potuto regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, speriamo sia l’inizio di una lunga serie. Afesso dobbiamo lavorare al meglio in settimana, sia sul mercato che in campo e prepararci alla sfida contro il Mazara, che per noi è importante come lo saranno per tutte le gare".