Lo Sciacca strappa il pass per gli ottavi di coppa: Castellammare battuto ai rigori

Lo Sciacca ha fatto il bis e dopo avere vinto la prima di campionato supera anche il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Sul neutro di Fulgatore, la squadra di Totò Brucculeri ha battuto il Castellammare per 4 a 2 dopo i calci di rigore. I 90 minuti regolamentari si erano conclusi sul risultato di 0 a 0, lo stesso del match di andata. Il mister ha fatto turn over e dato spazio anche i calciatori che a Gela, domenica scorsa, non avevano giocato.

Tutti hanno risposto molto bene, la squadra è stata concentrata fino ai tiri dal dischetto, con marcature di Galluzzo, Licata, Mangiaracina e Biondo, mentre il portiere Pizzolato è stato bravo a parare due rigori degli avversari. Tanta soddisfazione nello staff neroverde che ora punta diritto all'esordio stagionale al Gurrera di domenica prossima 11 settembre contro il Casteldaccia.