Canicattì a Castellammare per continuare la fuga in testa: Bonfatto convoca 19 giocatori

Dopo la vittoria contro il Casteltermini il Canicattì capolista del girone A di Eccellenza torna in campo per affrontare il Castellammare, squadra coinvolta nel super pacchetto di mischia per l'ultimo posto ai play-off. I racinari, che hanno 5 punti dal Misilmeri secondo a dieci giorni dallo scontro diretto, vogliono continuare la loro striscia positiva in questo momento ferma a otto partite con sette vittorie.

Il tecnico Lillo Bonfatto ha parlato sui canali ufficiali della società dell'impegno di mercoledì sottolineando il valore degli avversari e spronando la squadra: "Sappiamo che tutte le partite sono difficili: lo è anche questa perché il Castellammare sta facendo un buon campionato ma noi dobbiamo continuare il nostro percorso qualsiasi sia l’avversario davanti".

In vista dell'impegno in programma domani alle 15:00 al Matranga l'allenatore biancorosso ha convocato 19 giocatori: non saranno della partita il neo-acquisto Treppiedi e l'attaccante Gueye oltre che Malluzzo e Tomasino. Tornano invece a disposizione Pippo Raimondi e Pietro Morana dopo la squalifica. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Guddo, Barbagallo

Difensori: Tedesco, Pettinato, Toledo, Raimondi. Caternicchia, Di Mercurio, Baiata

Centrocampisti: Garufo, Biondo, Prezzabile, Privitera, Morana, Scopelliti

Attaccanti: Iraci, Iezzi, Matera, Padovani