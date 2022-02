A Castellammare continua la marcia del Canicattì: biancorossi sempre più primi

Il Canicattì continua la sua marcia in vetta alla classifica del girone A di Eccellenza aggiungendo un altro tassello prezioso con la vittoria esterna sul Castellammare. Al Matranga infatti i biancorossi si sono imposti per 2-0 conquistando il loro quinto successo consecutivo.

La squadra di Lillo Bonfatto parte subito forte prendendo una traversa al 7' con Matera: l'attaccante biancorosso riuscirà poi a timbrare il cartellino mezzora dopo quando batte Di Paola in area segnando l'1-0. La prima frazione viene conclusa in dieci da entrambe le squadre che perdono rispettivamente Garufo per rosso diretto e Tarantino per doppio giallo.

Nella ripresa al 55' il Canicattì trova il gol del definitivo 2-0 con Iraci freddo nell'occasione nel prendere la mira e superare Di Paola. Nel finale di gara i racinari fanno buona guardia e portano a casa la vittoria. In virtù di questo successo la squadra sale a quota 48 punti tenendo a distanza il Misilmeri secondo a meno cinque e l'Akragas terzo, distante addirittura dieci lunghezze.