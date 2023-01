Unitas Sciacca, sconfitta esterna: contro il Casteldaccia finisce 2-1 per i padroni di casa

Match sfortunato per l'Unitas Sciacca sul campo del Casteldaccia. I padroni di casa si impongono con il risultato di 2 a 1, al termine di un confronto in cui i neroverdi hanno avuto il predominio territoriale. Un errore difensivo saccense e un eurogol permettono ai palermitani di conquistare i tre punti.

Lo Sciacca aveva avuto un approccio positivo alla partita: squadra aggressiva e pressing alto, come richiesto da Totò Brucculeri. Ma al 12' è il Casteldaccia a portarsi in vantaggio, con una rete di Monti dopo un errore di Maniscalco. Il pari saccense arriva con Mistretta al 33', grazie ad una conclusione sottoporta dopo una respinta del portiere. I neroverdi creano, poi, altre occasioni, in una delle quali Messina si vede respingere sulla linea una bella conclusione diretta in porta.

Al 40' nuovo vantaggio del Casteldaccia, con un eurogol di Stassi dai trenta metri: conclusione fortissima che termina dove Zummo non può arrivare. Nel recupero del primo tempo i padroni di casa restano in 10, a seguito del doppio giallo ai danni di Ferrara. Nel secondo tempo lo Sciacca pressa alla ricerca del pari ma il muro del Casteldaccia regge fino alla fine. All'80' ghiotta chance per Mangiaracina, che da pochi passi spedisce clamorosamente alto. A quattro minuti dalla fine, rosso diretto ai danni di Scarpinato per fallo di reazione.

L'unitas Sciacca resta, dunque, a quota 27 punti, a quattro distanze di vantaggio proprio dal Casteldaccia. Nel prossimo turno Sciacca impegnato in casa, contro il Cus Palermo.