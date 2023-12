Pro Favara, la squadra di Catalano sbanca il Fiorilli di Casteldaccia: la rete di Lucarelli regala i tre punti

La Pro Favara riparte dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana contro il Marineo. La formazione di Catalano reagisce subito al ko interno vincendo 1-0 al Fiorilli di Casteldaccia: è la rete di Lucarelli, al 67', a regalare i tre punti ai gialloblù. Un successo assai importante, su un campo tradizionalmente ostico, che consente alla Pro Favara di riprendere il cammino all'inseguimento della capolista Nissa: la squadra di Terranova oggi ha espugnato Castelbuono e rimane prima con sei punti di vantaggio.

Al Fiorilli la prima frazione di gara è piuttosto equilibrata, i palermitani cercano di mettere in difficoltà la difesa gialloblù. I ragazzi di Catalano cercano di esprimere il solito calcio, con trame offensive rapide ed immediate. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-0.

Nella ripresa il copione della gara non cambia ma al 67' l'equilibrio viene interrotto: è la rete di Lucarelli a sbloccare la partita e a determinare il vantaggio gialloblù. Nei minuti finali il Casteldaccia cerca di imbastire azioni offensive degne di nota ma il reparto difensivo della squadra di Catalano è attento e permette alla formazione gialloblù di ottenere l'intera posta in palio. Un blitz importante, dopo il passo falso casalingo della scorsa settimana.