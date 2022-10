Akragas, al Fiorilli di Casteldaccia finisce 1-1: pareggio ottenuto al 94' grazie alla rete di Pavisich

Termina 1-1 il match del Fiorilli di Casteldaccia, valido per la quarta giornata del campionato di Eccellenza, Girone A. La trasferta palermitana per la squadra di Terranova si rivela più complessa del previsto: l’Akragas trova il gol del pareggio solamente al 94', grazie ad una rete di Pavisich. Sfuma, dunque, la quarta vittoria consecutiva in campionato, ma la formazione agrigentina riesce a mantenere l'imbattibilità stagionale. Alla vigilia mister Terranova aveva messo in guardia i suoi, in merito alla pericolosità del Casteldaccia. L'allenatore dell'Akragas aveva letto bene il match, conoscendo le insidie della trasferta palermitana.

Al 4’ i granata trovano il gol che sblocca la partita: dopo un’azione prolungata di Monti, chiuso poi dalla difesa, la palla arriva a Lapi che con un destro angolato riesce a battere Elezaj.

I padroni di casa, galvanizzati dal vantaggio, continuano a creare buone occasioni. Al 15’ ci prova Minnone con un tiro a giro, nessun problema per Elezaj. Al 17’ Akragas vicino al gol del pari: calcio d’angolo dall’out di destra e colpo di testa di Caccetta che si stampa sulla traversa.

Tre minuti dopo Elezaj si supera sul tiro di Ferrara, bella la deviazione in angolo del portiere dell’Akragas. Poco prima della fine del primo tempo l'Akragas cerca nuovamente la via del pari, senza però riuscire a trovare il gol. Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa.

Nella ripresa è subito Lapi a creare pericoli alla difesa biancazzurra, tiro deviato in calcio d'angolo. La squadra di Terranova prova a rispondere, intensificando gli attacchi e cercando di farsi vedere più spesso dalle parti di Di Paola. Al 77' salvataggio praticamente sulla linea da parte di Monforte, dopo una iniziativa interessante da parte degli ospiti. Nel finale i biancazzurri si riversano tutti in attacco, alla ricerca del pareggio. A tempo quasi scaduto, a pochi istanti dal triplice fischio, è Pavisich a realizzare il gol dell'1-1 che evita la sconfitta: stop di petto, da bomber di razza, e conclusione mancina in diagonale che batte Di Paola.

Un gran bel gol per la punta argentina, sempre preziosa sotto porta, che salva l'Akragas da una sconfitta che sarebbe stata immeritata per quanto prodotto nella ripresa. La formazione biancazzurra va a quota 10 punti in classifica, cedendo la vetta all'Unitas Sciacca, che oggi ha ottenuto in casa la quarta vittoria consecutiva contro Marineo.