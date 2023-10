Canicattì, ancora uno stop casalingo: al Saraceno la Vibonese passa 3-1

Il trend negativo in casa del Canicattì non viene invertito nemmeno questa domenica: al Saraceno la Vibonese passa 3-1. In questo avvio di stagione la squadra di Orazio Pidatella non è mai riuscita a vincere dentro le mura amiche. Urge un cambio di passo, in questa fase del campionato i biancorossi hanno ottenuto un buon rendimento in trasferta ma devono necessariamente cominciare ad ottenere l'intera posta in palio anche al Saraceno. Certo, oggi non era affatto facile visto che la Vibonese è una squadra piuttosto attrezzata e costruita per i piani altissimi della classifica.

La gara contro i calabresi inizia subito in salita, visto che al terzo minuto è Ordonez a portare in vantaggio gli ospiti. La reazione biancorossa, però, c'è ed è piuttosto importante: al 12' arriva, infatti, il pareggio di Bonilla. Il Toro è abile a firmare la rete dell'1-1: su questo risultato le squadre tornano negli spogliatoi al termine di una prima frazione di gara piuttosto divertente. Poco prima del fischio di fine primo tempo, però, i padroni di casa vanno ad un passo dal vantaggio: tiro potente di Salvia, para Di Bello e sulla ribattuta, a tu per tu col portiere avversario Meneses si divora il possibile goal del raddoppio.

Nella ripresa la Vibonese schiaccia sull'acceleratore, decisa a portare a casa l'intera posta in palio. Al 64' ecco il vantaggio calabrese, è Facundo Onraita a riportare avanti la formazione allenata da Buscè. A cinque minuti dalla fine il direttore di gara estrae cartellino rosso nei confronti di Mirko Gambicchia: il Canicattì resta in dieci uomini. Su questo episodio si spengono le speranze dei padroni di casa, i biancorossi non trovano più la forza di costruire manovre offensive alla ricerca del pari. Durante il quarto minuto di recupero la Vibonese porta a tre le proprie reti di giornata: è Castillo Rodriguez a scrivere il proprio nome a referto.