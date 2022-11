Canicattì, sconfitta casalinga contro la Vibonese: all'Esseneto passano 2-0 i calabresi

Sconfitta casalinga per gli uomini di Lillo Bonfatto: davanti ad un numeroso pubblico biancorosso è la Vibonese a centrare il "bottino pieno". Ad un primo tempo scialbo ha risposto una seconda frazione di gioco più accesa, nella quale gli ospiti sono riusciti a trovare due reti.

All’Esseneto di Agrigento Bonfatto schiera i suoi con il consueto 4-3-3: Scuffia in porta; Di Mercurio, Guarnera, Conti e Tedesco in difesa; Cardinale, Privitera e Fuschi in mezzo al campo; Scopelliti, Manfrè e Gueye a comporre il tridente. La prima mezz’ora di gioco è abbastanza noiosa, con le squadre che si studiano molto ed evitano di scoprirsi particolarmente. Poco prima della fine del primo tempo i padroni di casa costruiscono una buona occasione con un colpo di testa di Guarnera, ma Mengoni risponde con sicurezza bloccando il pallone. Si va al riposo a reti bianche.

Ad inizio ripresa sugli sviluppi di una lunga rimessa di Privitera, Dennis Di Mercurio ci prova al volo, con la sfera che termina di poco a lato. Nel secondo tempo la maggiore qualità della Vibonese comincia a venire fuori, con un fraseggio più lineare e pulito che mette in difficoltà il centrocampo biancorosso. Al 55’ ecco il vantaggio dei calabresi: è Trajkovski a portare in vantaggio la Vibonese. Al 65’ prima sostituzione in casa Canicattí: entra Samuele Bellia, esce dal campo Giovanni Scopelliti. Due minuti dopo Bonfatto cambia ancora: dentro Scalisi per Cardinale. Al 70’ c’è spazio anche per Iezzi, che entra al posto di Gueye. Cinque minuti dopo quarto cambio, con Corrado che rileva Di Mercurio. I padroni di casa ci provano, ma la Vibonese chiude tutte le linee di passaggio. A dieci dalla fine Lillo Bonfatto esaurisce i cambi, inserendo Santapaola per Guarnera. Passano tre minuti e arriva il raddoppio degli ospiti: la rete porta la firma di Bonnin. Nei minuti finali i calabresi gestiscono il doppio vantaggio senza particolari problemi, portando a casa un successo prezioso.

Il Canicattì resta, dunque, fermo a quota 12 in classifica: domenica prossima i biancorossi sfideranno in trasferta il Catania.