Canicattì, valanga di gol nell'allenamento congiunto contro il Gemini

Terzo allenamento congiunto per il Canicattì, prima vittoria ottenuta dai biancorossi.

Il test amichevole contro il Gemini si è concluso 10-0 in favore della squadra allenata da Orazio Pidatella.

Doppietta per Meneses, tripletta per Salvia, poi reti di Sidibe, Tempesta, D’Onofrio, Gambicchia e Crisiglione. Ottime indicazioni al Saraceno per l’allenatore ed il suo staff tecnico. Domani ripresa degli allenamenti, poi tre giorni di meritata pausa per la truppa biancorossa.