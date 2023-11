Canicattì, un'altra sconfitta in casa: il Real Casalnuovo passa 3-2 al Saraceno

Il Canicattì di Orazio Pidatella viene sconfitto in casa dal Real Casalnuovo: la formazione campana vince 3-2, non basta la reazione nel secondo tempo da parte dei biancorossi che non riescono ad evitare il ko. Prosegue il digiuno dai tre punti casalinghi, i biancorossi sono ancora a secco di vittorie tra le mura amiche in questo campionato.

Pidatella comincia con il classico 3-5-2: Scuffia in porta; Amenta, Raimondi e Loza in difesa; Sidibe, Tempesta, Diaz, Salvia e Gambicchia a centrocampo; F. Catania e D’Onofrio in attacco.

Il match comincia subito in salita per i padroni di casa: Carnevale segna di testa dopo sei minuti, bello l'assist dell'ex catania Reginaldo. Al 24' il raddoppio dei campani: Dore lascia partire un tiro preciso che batte Scuffia. Dalle immagini sembrava che il portiere biancorosso potesse fare di più sulla conclusione del calciatore avversario.

Passano soltanto cinque minuti ed è ancora Carnevale a segnare: il giocatore viene marcato male e ha la libertà di entrare in area e concludere a rete. Diagonale angolato che batte Scuffia per la terza volta. Le squadre terminano il primo tempo sul parziale di 0-3 in favore degli ospiti: Canicattì totalmente assente ed in balia degli avversari.

Nella ripresa i ragazzi di Pidatella provano a reagire: al 62' i biancorossi accorciano le distanze con Tempesta. Splendido calcio di punizione del numero 8 biancorosso, che con un mancino a giro batte Rossi da più di venti metri di distanza.

Il Canicattì prova a buttarsi in avanti ma la difesa campana regge l'urto. Al 93' il gol del 2-3: è Vecchi a calciare verso la porta avversaria, la palla batte sulla traversa ed entra in rete.

Non c'è più tempo, il Real Casalnuovo ottiene la sua prima vittoria in trasferta.