Canicattì, ufficiale un colpo in entrata: ecco Francesco Catania

Il Canicattí comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Catania, attaccante classe 2002.

Il calciatore, già a disposizione di Pidatella per la gara di esordio in campionato contro il Siracusa, è reduce da due ottime stagioni in D: prima con il Paternò, poi lo scorso anno con il Trapani in cui ha totalizzato 28 presenze e 6 goal da under.

Catania arriva a titolo definitivo dallo United Riccione, club di Serie D girone F.