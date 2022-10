Canicattì, Conti: "La nostra forza è il gruppo, non ci scoraggiamo mai"

Le dichiarazioni del difensore del Canicattì, che ieri contro il Trapani ha trovato il suo primo gol in maglia biancorossa: "E' stata una gara difficile, il Trapani ha tanta qualità. Noi siamo stati uniti, abbiamo avuto grinta e carattere. Non ci abbattiamo mai, anche quando siamo in svantaggio"