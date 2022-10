Canicattì, un buon pari contro il Trapani: al "Valentino Mazzola" di San Cataldo finisce 2-2

Allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo, data la temporanea indisponibilità dell’Esseneto per via della risemina del manto erboso, il Canicattì affronta il Trapani nella sesta giornata di campionato. Il match, gradevole e dai ritmi intensi, termina 2-2: buona prestazione per gli uomini di Bonfatto, che portano a casa un punto prezioso. Sono 7, adesso, i punti in classifica per il Canicattì.

Bonfatto propone il consueto 4-3-3: Scuffia in porta; linea a quattro composta da Di Mercurio-Raimondi-Conti-Fuschi; a centrocampo il trio è formato da Cardinale, Privitera e Sidibé; in avanti spazio a Scopelliti, Manfrè e Gueye.

Torrisi risponde con un 4-2-3-1: Summa difende i pali granata; in difesa Pipitone-Soprano-Gonzalez-Mangiameli; linea mediana composta dalla coppia Romizi-Civilleri; Marigosu, Falcone e Di Domenincatonio a supporto di Musso.

Non passano nemmeno dieci minuti e gli ospiti si portano subito in vantaggio: la firma è del numero 10 Luigi Falcone, che con un bel pallonetto batte Scuffia dopo aver ricevuto un prezioso assist di Didomenicantonio.

La formazione di Bonfatto prova a reagire e lo fa concretamente dopo otto minuti: il pareggio arriva grazie ad un colpo di testa di Dario Conti, che riporta il match in situazione di equilibrio.

Dieci minuti prima della fine della prima frazione di gioco il Trapani si riporta in vantaggio: è Simone Didomenicantonio a calciare dal limite dell’area con un mancino preciso e a battere Scuffia all’angolino.

Si va al riposo con il Trapani in vantaggio per 2-1. Nella ripresa diversi cambi per i granata, che probabilmente rendono la formazione di Torrisi meno pericolosa e anche più vulnerabile.

Bonfatto si sgola dalla panchina per farsi sentire dai suoi, comunque determinati a cercare la via del pari. Il Trapani si preoccupa solo di gestire il vantaggio, costruendo pochissimo in zona gol. Il Canicattì ci crede e prova ad impensierire la difesa granata con interessanti manovre offensive. Al 69’ entra Licciardello al posto di Privitera. Tre minuti dopo arriva il pareggio dei biancorossi: sugli sviluppi di calcio d’angolo colpo di tacco strepitoso del bomber Manfrè che regala il pari ai suoi.

Nei restanti venti minuti non si registrano particolari occasioni. Il Trapani prova timidamente a riproporsi in avanti mostrando, però, una certa sterilità nella costruzione della manovra offensiva; il Canicattì cerca di impensierire ancora gli avversari senza sortire l'effetto sperato.

Mercoledì 19 ottobre si torna in campo, il Canicattì affronterà fuori casa il Ragusa.