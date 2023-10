Canicattì, seconda sconfitta stagionale per i biancorossi: il Trapani vince 3-1 al Saraceno

Seconda sconfitta stagionale per il Canicattì di Orazio Pidatella: al Saraceno di Ravanusa, contro la corazzata Trapani, i biancorossi giocano una partita generosa ma al termine dei novanta minuti non riescono a portare a casa punti preziosi per muovere la classifica. I granata vincono 3-1, portandosi ad una sola lunghezza dalla capolista Siracusa.

Consueto 3-5-2- per Pidatella: Scuffia in porta; Amenta, Raimondi e Loza in difesa; Gambicchia, Viglianisi, Sidibe, Tempesta e Tedesco a centrocampo; Bonilla, Meneses la coppia d'attacco.

Al 27' il Trapani si porta in vantaggio: punizione dal limite dell'area di Cocco, pennellata sontuosa dipinta dal bomber del girone I. Scuffia non può nulla, esecuzione perfetta dell'attaccante. Al 44' brividi per la porta difesa da Ujkaj, nel primo calcio d'angolo battuto i biancorossi sfiorano il pareggio: traversa di testa colpita da Meneses, sulla ribattuta il Trapani si salva. Le formazioni rientrano negli spogliatoi sul parziale di 0-1.

Al 57' arriva il pareggio dei padroni di casa: il cileno Meneses svetta tutto solo in area, sugli sviluppi di calcio d'angolo, e firma il gol dell'1-1.

Sette minuti dopo, però, un clamoroso errore di Scuffia regala il nuovo vantaggio ai granata: è Samake, subentrato all'infortunato Cocco, a firmare il gol del sorpasso. Il portiere biancorosso perde dalle mani il pallone e, di fatto, lo consegna all'attaccante del Trapani che a porta vuota non può sbagliare. Ad un minuto dal novantesimo ecco il tris ospite: la doppietta di Samake chiude definitivamente i conti. L'attaccante viene ben servito da Balla, autore di un ottimo passaggio filtrante, e con un tiro angolato batte ancora Scuffia.

La formazione di Pidatella, dunque, resta a quota 11 punti in classifica: nel prossimo turno affronterà fuori casa il Castrovillari.