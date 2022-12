Canicattì, Tonino Alaimo ritorna come fisioterapista del club biancorosso

Il Canicattì comunica, sui propri canali ufficiali, di aver affidato il ruolo di fisioterapista all’esperto professionista Tonino Alaimo.

Per lui si tratta di un ritorno in biancorosso, dopo aver vissuto numerose stagioni in società. I rapporti si erano interrotti con lo stop di quattro anni fa: adesso le strade del fisioterapista e quelle del club si riuniscono.