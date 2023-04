Canicattì, svolta la seduta mattutina di allenamento: out soltanto in due

Si è conclusa da pochi minuti la seduta mattutina di allenamento del Canicattì. Gli uomini di Orazio Pidatella, dopo aver beneficiato di due giorni di riposo, sono tornati in campo per la ripresa degli allenamenti: comincia la preparazione in vista del match in Calabria contro il Cittanova.

La squadra ha sostenuto una seduta atletica, come di consueto accade al rientro dal riposo: nessun lavoro tattico specifico effettuato.

Tutti a disposizione del tecnico biancorosso, ad eccezione di Tedesco e Petrella: i due calciatori sono ancora fermi ai box.