Canicattì, subito derby in coppa Italia: al primo turno c'è il Licata

Sarà un primo turno di Coppa Italia molto caldo per il Canicattì: i biancorossi, infatti, affronteranno subito il Licata. Un bel derby, dunque, come comunicato questo pomeriggio dal Dipartimento Interregionale della LND.

La gara si giocherà in sfida secca: il match è in programma il 3 settembre alle ore 15 e i ragazzi di Pidatella lo affronteranno in trasferta.