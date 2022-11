Canicattì, domenica la trasferta di Locri: occorre migliorare il trend fuori casa

Domenica il Canicattì tornerà in campo, dopo aver saltato il match della dodicesima giornata di campionato. Una pausa forzata quella dei biancorossi, che non hanno potuto disputare l'incontro casalingo contro la Mariglianese: nella formazione campana, infatti, si erano registrati diversi positivi al Covid ed è stato disposto il rinvio al prossimo 30 novembre.

La formazione di Bonfatto è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di domenica, in programma contro il Locri. I calabresi sono reduci da un pari esterno, sempre in terra calabra, contro il Cittanova: il derby è terminato 2-2. Una buona prova per la squadra guidata da Renato Mancini, che esprime un buon calcio e sinora ha ottenuto 19 punti in campionato: 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Un ruolino di marcia interessante, ecco perché la trasferta del Macrì appare abbastanza insidiosa. Il Canicattì, dal canto suo, proverà a sfruttare le maggiori energie che il turno di sosta forzata ha, inevitabilmente, determinato.

Dalle sei trasferte sinora giocate sono arrivati solamente sette punti: un dato che certamente fa riflettere e che occorre migliorare. I biancorossi, infatti, dovranno invertire il trend in trasferta per cercare di guadagnare punti preziosi in classifica.