Canicattì, si attendono risposte sul futuro della squadra: i tifosi rimangono in attesa

Non ci sono ancora novità ufficiali in casa Canicattì relative all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie D. I giorni passano e il silenzio della società biancorossa non depone a favore di un futuro tranquillo. L'incertezza regna sovrana, i tifosi rimangono in attesa di sviluppi concreti.

L'ultimo comunicato, risalente al 15 giugno, ribadiva all'imprenditoria locale la possibilità di subentrare nella gestione del club. Nella nota di nove giorni fa, infatti, la società biancorossa affermava di ponderare anche un eventuale trasferimento del titolo in altre città

Un'ipotesi, questa, che i tanti tifosi della squadra vorrebbero scongiurare.

Si rimane, dunque, in attesa di un segnale da parte della dirigenza: la speranza è che qualche manifestazione di interesse possa concretamente arrivare entro la prossima settimana.