Canicattì, Scuderi: "Contento di essere qui, domenica ci attende una sfida difficile"

"Abbiamo archiviato la vittoria contro il Real Aversa, siamo molto concentrati sul prossimo avversario: c'è entusiasmo e vogliamo proseguire su questa strada".

Dario Scuderi, uno degli ultimi arrivati in casa Canicattì, ha analizzato il momento che i biancorossi stanno vivendo: "Nelle ultime giornate abbiamo registrato la fase difensiva - ha dichiarato il difensore - quello che vedete in campo la domenica è il frutto di un lavoro settimanale. Noi lavoriamo molto sulla solidità difensiva, sul fatto di restare corti e compatti: ci aiutiamo tutti in campo, questo spirito di sacrificio è importante".

Il calciatore si è, infine, soffermato sul futuro: "Io sono fiducioso per il prosieguo della stagione e sono contento di essere qui. Domenica ci attende un avversario ostico, la Polisportiva Santa Maria Cilento ogni stagione riesce a mettere in difficoltà parecchi avversari. Sarà una partita tosta, noi proveremo a ripeterci anche se non sarà facile".