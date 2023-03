Canicattì, sconfitta nel recupero contro la Vibonese: i calabresi vincono 3-1

Il Canicattì di Orazio Pidatella esce sconfitto dal Luigi Razza di Vibo Valentia, nel recupero della ventisettesima giornata di campionato: i calabresi battono 3-1 i biancorossi, al termine di una partita decisa dagli episodi.

Nel primo tempo i padroni di casa spingono forte, costruendo trame interessanti che mettono in difficoltà la difesa siciliana. Al 22' l'equilibrio si spezza, grazie al calcio di rigore trasformato da Szymanovski. Al 36' arriva il raddoppio della Vibonese, sempre dagli undici metri: questa volta l'esecuzione viene realizzata da De Marco. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 2-0 in favore della squadra allenata da Modica.

Ad inizio ripresa, al 47', il direttore di gara fischia calcio di rigore in favore dei biancorossi: dagli undici metri parte il bomber Chris Gueye che batte Mengoni. Gara riaperta, anche se dopo la rete che accorcia le distanze la Vibonese non si scompone e continua a produrre gioco. A dieci minuti dalla fine è De Marco a riportare a due le reti di vantaggio dei padroni di casa: è lui a firmare la doppietta personale di giornata e a siglare il gol del 3-1 che spegne i sogni di rimonta del Canicattì.

La formazione di Pidatella, dunque, non riesce a portare punti preziosi a casa e resta a quota 34 punti in classifica. Nel prossimo turno i biancorossi affronteranno la Mariglianese in trasferta.