Canicattì, sconfitta in trasferta contro il Sant'Agata: al Biagio Fresina passano i padroni di casa, 2-1 il finale

Una sconfitta maturata nel finale, al termine di novanta minuti in cui il Canicattì ha provato a tenere testa ad una formazione strutturata e costruita per posizioni di classifica importanti. I biancorossi escono sconfitti dal Biagio Fresina di Sant'Agata, 2-1 il finale: Cris Gueye aveva risposto al vantaggio siglato da Bonfiglio ma a pochi minuti dal triplice fischio è arrivata la rete di Vitale.

Bonfatto inizia il match col classico 4-3-3: Scuffia in porta; ; Di Mercurio, Raimondi, Conti, Tedesco in difesa; Sidibe, Cardinale, Fuschi a centrocampo; Scopelliti, Gueye e Iezzi in attacco. Vanzetto risponde con un 3-4-2-1: Curtosi a difendere la porta; Casella, Demoleon e Napoli in difesa; Scolaro, Calafiore, Morleo e Squillace a centrocampo; Vitale, Bonfiglio e Cicirello in attacco.

I padroni di casa passano in vantaggio dopo un quarto d’ora: è Bonfiglio a realizzare il calcio di rigore assegnato dal Sig. Papi. Dopo il vantaggio il Canicattì prova a reagire ma la difesa del Sant'Agata è molto attenta. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa i biancorossi entrano in campo con maggiore convinzione: la trama offensiva appare più fluida e determina maggiori pericoli per la formazione di Vanzetto.

I biancorossi restano in dieci per l'espulsione di David Gueye, nonostante ciò non rinunciano ad attaccare. Al 59' Chris Gueye colpisce il palo da posizione ravvicinata dopo una bella azione dei biancorossi. Quindici minuti dopo è lo stesso Chris Gueye a trovare il gol del pari: la firma per la rete dell'1-1 è sua, al termine di una bella azione dei biancorossi. Nel momento migliore del Canicattì, però, arriva il nuovo vantaggio casalingo: è Vitale a riportare avanti i suoi. Nei minuti finali il Canicattì prova a riversarsi in avanti, alla ricerca del nuovo pari: la difesa dei padroni di casa, però, rispedisce al mittente i tentativi.

Il Canicattì esce tra gli applausi dei suoi tifosi: in tanti hanno deciso di seguire la squadra in trasferta. Rammarico per la squadra di Bonfatto, che resta ferma a quota 18 dopo le due vittorie consecutive.