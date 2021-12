Canicattì, Bonfatto ne convoca 18 per la sfida contro Sciacca

Dopo la sosta forzata a causa del rinvio della sfida contro l'Enna per il focolaio Covid che ha colpito i gialloverdi il Canicattì torna in campo per affrontare un altro derby fuori casa a due settimane dallo scontro diretto contro l'Akragas: la squadra di Lillo Bonfatto è infatti impegnata al Gurrera per affrontare l'ostico Sciacca di Giuseppe Geraldi in uno dei campi più caldi del girone A di Eccellenza. L'obiettivo è vincere per continuare a tenere la scia del duo di testa in attesa di recuperare la partita in meno.

In vista della partita di domani pomeriggio il tecnico biancorosso ha convocato 18 giocatori. Non saranno della partita gli indisponibili Malluzzo e Caternicchia nonché Raimondi, squalificato per 5 giornate dopo il rosso rimediato nel derby contro l'Akragas. La società racinara in tal senso ha annunciato di aver fatto ricorso contro la sanzione. Il club ha altresì comunicato la separazione con ll'attaccante Flavio Gradito: "L'Asd Canicattì comunica ufficialmente che il calciatore Flavio Gradito - si legge nella nota - non farà parte del club biancorosso per il resto della stagione 2021-2022. Ringraziamo il giovane esterno d'attacco per i due anni passati insieme, augurandogli un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera".

Ecco qui la lista dei 18 giocatori chiamati da Mister Bonfatto

Portieri: Guddo, Harusha

Difensori: Tedesco, Pettinato, Toledo, Di Mercurio, Ferrara

Centrocampisti: Garufo, Biondo, Scopelliti, Cantavenera, Privitera, Morana

Attaccanti: Iraci, Matera, Gueye, Iezzi, Pitanza