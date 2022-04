Canicattì, contro lo Sciacca è una prova D forza: i biancorossi volano in quarta serie!

Il sogno è diventato realtà: il Canicattì è promosso in Serie D ventotto anni dopo l'ultima volta. Al Saraceno di Ravanusa nel derby contro lo Sciacca la squadra di Lillo Bonfatto si conferma definitivamente la squadra più forte: un 4-1 che non lascia spazio a interpretazioni e consente alla squadra biancorossa di raggiungere un traguardo ampiamente meritato. Non è assolutamente un'iperbole dire che in un girone competitivo come quello di quest'anno la squadra del presidente Licata si è dimostrata di un'altra categoria.

La storia della partita si è consumata nel primo tempo. Pensare che a passare in vantaggio erano stati gli ospiti, grazie al gol segnato da Messina: la spia di un'inevitabile emozione che però è stata trasformata subito in carica per vincere. I biancorossi la pareggiano sull'asse consolidata Iraci-Iezzi al 22': il primo rifinisce, il secondo insacca. Al 30' l'episodio che segna la storia del match e scrive la storia del girone A di Eccellenza: Salvucci fa fallo in area di rigore e viene espulso. Dal dischetto Iraci completa la rimonta e da lì è storia. Il fantasista palermitano, Mvp di questo campionato, fa il suo sedicesimo gol stagionale finalizzando un'azione corale. Il definitivo 4-1 arriva ancora su rigore e porta la firma di un altro dei gioielli biancorossi, Gueye. Il resto è storia e soprattutto tripudio.

Dopo il fischio finale è cominciata sugli spalti del Saraceno la festa dei tifosi biancorossi assieme alla squadra, una festa che sicuramente continuerà fino a tardi per celebrare un traguardo tanto importante, quanto, come è giusto sottolineare ancora meritato. Una rosa importante, un tecnico preparato che lavora tanto e parla sempre il giusto nel modo giusto, una società che ha creduto fortemente in una Serie D che adesso non è più utopia.