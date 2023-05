Canicattì, sarà rivoluzione: lasciano anche il vicepresidente Giacchetto e il ds Avarello

Il Canicattì ha comunicato, attraverso una nota, che alle dimissioni del presidente Angelo Licata seguono le dimissioni del vicepresidente Faustino Giacchetto, del consigliere Vincenzo Tolone, del direttore sportivo Alessandro Avarello e dell’intero gruppo dirigenziale.

Gli organi sociali resteranno in carica per l’ordinaria amministrazione e per onorare tutti gli impegni finanziari ad oggi assunti.

Nei prossimi giorni sarà convocata un’assemblea dei soci per deliberare sul futuro della società.