Canicattì, un'altra vittoria: i biancorossi battono in rimonta il Santa Maria Cilento

Al Saraceno di Ravanusa un successo preziosissimo per gli uomini di Pidatella: sotto di un gol, nella ripresa una doppietta di Iezzi regala tre punti fondamentali. Si tratta della quarta vittoria consecutiva, un ruolino di marcia davvero significativo per la formazione biancorossa: ora i punti in classifica sono 32