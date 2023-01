Canicattì, importante successo casalingo contro la Sancataldese: decide il match un rigore di Gueye al 90'

Una rete del solito Chris Gueye arrivata nel finale di gara, su calcio di rigore, regala tre punti fondamentali al Canicattì, che batte così 1-0 la Sancataldese in casa. Al Saraceno di Ravanusa una partita piuttosto equilibrata e intensa, che ha visto i padroni di casa credere maggiormente nella conquista del bottino pieno. La formazione di Pidatella ha giocato con grande attenzione, evitando di commettere errori in fase di impostazione. Adesso sono 23 i punti in classifica.

Il mister biancorosso inizia la gara con un 4-3-3: Busà tra i pali; Di Mercurio, Raimondi, Scuderi e Petrella in difesa; Sidibe, Cardinale e Sinatra in mezzo al campo; Iezzi, C. Gueye e Fuschi a comporre il trio offensivo. Infantino risponde con un 3-4-2-1: Dolenti in porta; difesa a tre composta da Maltese, Calabrese e Oppizzi; a centrocampo Garzia sulla destra e Brumat a sinistra; in mezzo Tourè e Giacinti; in avanti Bonanno e Testoni a supporto di Zerbo.

La prima frazione di gioco è molto equilibrata, non sono molte le occasione degne di nota: le squadre non vogliono rischiare ripartenze pericolose e si limitano a gestire il possesso palla.

Nella ripresa la Sancataldese resta in dieci, a seguito dell'espulsione di Aziz Tourè, ex calciatore della Primavera del Palermo. I padroni di casa intensificano la manovra offensiva, cercando con Gueye di sbloccare il risultato. La Sancataldese finisce addirittura in nove: al 90' espulso Oppizzi e calcio di rigore in favore del Canicattì. Dal dischetto va Gueye che non perdona, portiere battuto e tre punti preziosissimi per la squadra biancorossa.