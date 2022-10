Canicattì, Manfrè: "C'è rammarico per le tante occasioni create, la vittoria arriverà presto"

"Siamo rammaricati perchè avevamo creato moltissime occasioni da gol e non siamo riusciti a concretizzare. Lavoreremo in settimana per cercare di migliorare su questo aspetto". Il bomber del Canicattì, Vincenzo Manfrè, commenta ai microfoni della società il pareggio ottenuto in extremis contro il San Luca, grazie ad un suo calcio di rigore.

Sono tre i risultati utili consecutivi ottenuti dalla formazione biancorossa, frutto di tre pareggi: una vittoria, che manca dal 2 di ottobre, darebbe slancio alla classifica.

"Sono contento per i miei quattro gol, ho iniziato bene - ha commentato l'attaccante - A me interessa di più muovere la classifica, prima viene la squadra. Dobbiamo continuare su questa strada, noi seguiamo molto il nostro allenatore. Prima o poi otterremo altre vittorie, ne sono convinto. Adesso ci attendono tre match molto difficili, ma occorre pensare partita dopo partita: ci concentriamo sull'incontro contro il Licata, dovremo farci trovare pronti".

Domenica match insidioso al Dino Liotta di Licata: la formazione di Pippo Romano vive un ottimo momento di forma, essendo reduce da cinque risultati utili consecutivi, con 9 punti ottenuti nelle ultime tre gare.