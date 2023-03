Canicattì, sabato in trasferta contro la Mariglianese: Pidatella cerca punti preziosi per la salvezza

Ripartire, reagire, tornare alla vittoria: è questo quello che Orazio Pidatella si attende dai suoi sabato pomeriggio, sul campo della Mariglianese. Nella ventinovesima giornata di campionato i biancorossi saranno impegnati contro il fanalino di coda: una partita che non dovrà assolutamente essere sottovalutata. Soprattutto per quanto riguarda l'approccio e lo spirito con cui si entra in campo. Sì, perchè nelle ultime settimane probabilmente è questo quello che è mancato: i biancorossi hanno spesso reagito, cercando di riequilibrare le sorti dell'incontro ma hanno pagato un avvio non proprio entusiasmante. Dopo il recupero contro la Vibonese, perso per 3-1, Pidatella ha chiesto ai suoi di sudare e onorare la maglia. Il tecnico biancorosso si sarà fatto sentire negli spogliatoi e certamente i suoi ragazzi vorranno dimostrare il cambio di passo già a partire dalla gara di sabato.

Una sfida molto importante, che serve al Canicattì per provare a distaccarsi dalle zone calde della classifica. La vittoria manca dal 5 febbraio, quando in casa i biancorossi riuscirono ad imporsi sulla Polisportiva Santa Maria Cilento. Quasi due mesi di astinenza dal bottino pieno: il Canicattì deve tornare a conquistare l'intera posta in palio. E' il momento decisivo della stagione, i biancorossi vogliono farsi trovare pronti. Il campo, come sempre, darà le risposte.