Canicattì, reazione immediata dopo il ko di domenica: i biancorossi vincono 2-0 in trasferta contro il Ragusa

Il Canicattì torna subito ai tre punti e reagisce immediatamente alla sconfitta subita domenica scorsa contro il Città di Sant'Agata: al Meno Di Pasquale di Avola la formazione di Orazio Pidatella ha sconfitto 2-0 il Ragusa.

Il tecnico biancorosso inizia la gara con un 3-5-2 compatto e ordinato. Scuffia confermatissimo tra i pali; Amenta, Raimondi e Loza compongono la linea difensiva; Sidibe, Scopelliti, Viglianisi, Salvia e Tedesco a centrocampo; Bonilla e Meneses formano la coppia offensiva.

Passano soltanto dieci minuti e il Canicattì si porta subito avanti: Meneses sfrutta uno svarione clamoroso del portiere avversario e realizza la rete dell'1-0. Dopo il vantaggio la squadra di Pidatella acquisisce maggiore sicurezza, gestendo il possesso palla. I padroni di casa provano a reagire, costruendo alcune trame interessanti ma non riuscendo ad essere particolarmente incisivi sotto porta. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 1-0 in favore dei biancorossi.

Al 63' occasione per il Canicattì con Bonilla, destro da fuori area ma la conclusione è una facile presa per il portiere avversario. Al 70' ecco il raddoppio biancorosso, la firma sul tabellino è di Sidibe, autore di una prestazione superlativa. Nel finale il Ragusa prova a svegliarsi ma la squadra di Ignoffo appare poco lucida e particolarmente frenetica nel costruire azioni degne di nota.

Bel successo esterno, dunque, per gli uomini di Pidatella, che reagiscono immediatamente dopo la sconfitta interna subita contro il Città di Sant'Agata.