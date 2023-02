Canicattì, pareggio senza gol al Saraceno: il match contro il Ragusa termina 0-0

Due espulsi, uno per parte: nei biancorossi Gueye per doppia ammonizione, così come a causa di doppio giallo ha dovuto abbandonare il terreno di gioco Patanè. Partita equilibrata, tattica e piuttosto chiusa: con questo punto il Canicattì muove comunque la classifica, portandosi a quota 33